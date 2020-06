Saiba a classificação do Ranking das Escolas 2019 e em que lugar ficou a sua

Já é conhecido o ranking das escolas portuguesas do ano de 2020. O CM revela-lhe a classificação das escolas do Ensino Básico e Secundário, apuradas com base nos resultados dos exames nacionais. Poderá consultar a classificação de 1870 escolas no ranking: 629 escolas do secundário (11º e 12º) e 1241 do básico (9º ano), de todo o País, regiões autónomas e escolas portuguesas no estrangeiro.A escola pública com melhores resultados nos exames nacionais do secundário de 2019 fica no distrito de Aveiro eelaborado pela Lusa, que analisou 514 estabelecimentos de ensino públicos e privados .Os alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, realizaram 155 exames e a média das provas foi de 13,29 valores (numa escala de zero a 20), colocando o estabelecimento de ensino em 32.º lugar de uma tabela geral e em primeiro lugar na lista que ordena apenas as médias nas escolas públicas.

Mais de 90% das escolas secundárias com média positiva a Português



As notas no exame nacional de Português continuam a subir e mais de 90% das escolas tiveram positiva na média das classificações dos seus alunos, segundo os dados do Ministério da Educação.

No ano passado, 617 escolas secundárias levaram alunos internos a realizar o exame nacional de Português e as notas voltaram a subir: 92,3% dos estabelecimentos conseguiram ter uma média positiva, enquanto no ano anterior a média rondou os 80%.





Vinte escolas secundárias inflacionaram notas dos alunos



Vinte escolas inflacionaram as notas dos alunos do secundário, segundo uma análise da Lusa a dados do Ministério da Educação que avaliam as notas dos últimos anos e mostram que esta prática é mais habitual entre colégios.

Desde o ano letivo de 2014/2015 que 20 escolas secundárias dão sempre notas mais altas do que deveriam, revelam dados do Ministério da Educação (ME) numa análise que compara as notas dos alunos pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano em sala de aula e os resultados obtidos nos exames nacionais.



Escola pública melhor classificada subiu quase 300 lugares no ranking

A escola pública melhor classificada entre as secundárias passou despercebida no ano anterior, quando ocupava o 330.º lugar entre meio milhar de estabelecimentos de ensino, sendo agora a que mais subiu no 'ranking' elaborado pela Lusa.





Média dos exames no secundário volta a subir



As notas dos alunos do secundário nos exames nacionais de 2019 melhoraram em relação ao ano anterior, com os colégios a registar uma subida maior do que as escolas públicas.





Maioria dos alunos do 3.º ciclo e do secundário chumbou pelo uma vez



A maioria dos alunos do 3.º ciclo e do secundário "chumbou", pelo menos, um ano letivo ou num dos exames nacionais, segundo dados do Ministério da Educação que indicam que o insucesso atingiu mais de 250 mil jovens.