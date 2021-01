R(t) da covid-19 em Portugal subiu mais de 20% desde o Natal

Estes são os primeiros sinais claros de que o aumento do número de novos casos de covid-19 estão relacionados com os alívios de Natal. Desde 25 de dezembro, o R(t) do novo coronavírus, o índice que mostra a transmissibilidade da doença no país, subiu mais de 20% e está agora no seu número mais alto desde outubro e desde o início dos períodos de estado de emergência da segunda vaga.

Segundo o mais recente boletim do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), o R(t) da covid-19 em Portugal na passada semana, até 3 de janeiro de 2021, era de 1,19. Para encontrar um indicador semelhante, é preciso recuar até meados de outubro.

Trata-se de uma subida vertiginosa deste número, uma vez que o factor estava abaixo de 1, o limite recomendado por autoridades de saúde a partir do qual, em média, um infetado contagia menos de uma pessoa. A 25 de dezembro, a média nacional do R(t) era de 0,98 e apenas o Algarve (1,22) e Lisboa e Vale do Tejo (1,03) tinham um factor acima de 1.





Em apenas 10 dias, o índice subiu 0.21 e está agora numa média de 1,19 durante a passada semana e todas as regiões subiram acima de 1: 1,15 na região Norte, 1,23 na região Centro, 1,21 na região LVT, 1,21 na região Alentejo, 1,29 na região Algarve, 1,24 na região autónoma dos Açores e 1,21 na região autónoma da Madeira.

No início da pandemia, o número básico de reprodução, R0, dizia-nos quantas pessoas uma pessoas um infetado consegue infetar em condições normais, sem nenhuma limitação ao vírus. Se o "R" era inferior a 1, quereria dizer que cada infetado contagia menos de uma pessoa e que por isso a epidemia estaria a decrescer. Se o valor fosse superior a 1, quereria dizer que o número de infetados iria continuar a crescer todos os dias de forma constante.

Sem distanciamento social, o R0 da Covid-19 é de cerca de três, ou seja, cada infetado consegue espalhar a doença, em média, a três pessoas. No mês de março, o R0 em Portugal no mês de março foi "de 2,07 pontos, podendo o verdadeiro valor situar-se entre os 1,96 e os 2,18", segundo o relatório do INSA.

Com a entrada do estado de emergência, o R0 passou a R(t): as medidas de contenção levaram as pessoas a ficar em casa e, com isso, a habilidade do vírus em contagiar foi limitada. Mesmo com o levantamento do estado de emergência, continuam a existir medidas de contenção e, por isso, o vírus não está no estado natural e o valor R será sempre abaixo do R0.

Desde o início da epidemia de COVID-19, a estimativa do R(t) variou entre 0,81 e 2,34, valor a partir do qual começou a baixar desde o dia 12 de março - anúncio do fecho das escolas - e com quebras mais acentuadas a partir do dia 16 de março - data de fecho das escolas.