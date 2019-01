Foi Natal…! - Crónica de António Peças

E a ver vamos, quando se levantar o tapete, se o logro fica por aqui… Veremos também qual a reacção do MiETZ à tomada de posição do seu líder e ao que resta de mandato da coligação. Mas a minha principal preocupação, e curiosidade, é verificar como vão reagir os estremocenses a esta situação: se optam pela mudança ou se mantêm a escolha. Caso o voto recaia nesta última sou obrigado a chegar à conclusão de que não merecem mais do que o pouco que lhes tem sido oferecido.



No meu modesto ponto de vista, é chegado o momento de se conjugarem esforços verdadeiros no sentido de se colocar na Câmara Municipal um grupo de pessoas realmente interessadas em dotar a cidade de um conjunto de medidas que proporcionem a mola impulsionadora de um desenvolvimento sustentado e baseado nas inúmeras capacidades e potencialidades que Estremoz detém. Um grupo de pessoas que, independentemente das suas simpatias políticas, coloque os interesses da população acima dos pessoais.



Um grupo de pessoas que tenha a capacidade de aglutinar e não de segmentar as ideias e os pensamentos que conduzam Estremoz à posição cimeira que, por direito próprio mas necessariamente comprovado, tem obrigação de assumir tendo em consideração o seu posicionamento estratégico e produção de riqueza no Alentejo. A vinha e o vinho, a arte barrista, novamente a agricultura, a gastronomia, o turismo e a hotelaria são motores de desenvolvimento que devem ser estimulados e apoiados pela autarquia.



Não poderá haver espaço para clivagens entre esquerda e direita num concelho com pouco mais de dez mil habitantes! Os ideais políticos não se podem sobrepor às medidas que são necessárias implementar! E é necessário que os cidadãos com capacidade dirigente se disponibilizem para fazer política a sério. Porque todo o cidadão tem a obrigação cívica de a praticar. Será que é desta? Ou vamos continuar no marasmo…?"



Esta crónica foi publicada na edição de 3 de janeiro de 2019 do jornal local "Brados do Alentejo". O autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico.

"O Tribunal Constitucional negou provimento da sentença judicial em que o Sr. Luís Mourinha foi condenado pelo crime de prevaricação. A condenação está relacionada com uma queixa-crime apresentada em 2010, devido ao comprovado corte de um subsídio à Liga dos Amigos do Castelo de Evoramonte (LACE). Ou seja, o Sr. Luís Mourinha está há oito anos a ocupar abusivamente o cargo de Presidente da Câmara da nossa cidade.Mas, como se tal não fosse já suficiente, ainda teve o desplante de afirmar que vai "esperar a comunicação escrita e oficial de perda de mandato" para deixar o cargo, "cumprindo a decisão dos tribunais". É preciso ter uma lata descomunal e uma falta de vergonha inigualável! Mas tal não é nada que me surpreenda. Nalgumas conversas ocasionais com pessoas mais próximas foi-me proposto que, nestas minhas crónicas, deixasse de "bater no ceguinho". Ou seja, que não abordasse tantas vezes assuntos relacionados com o Sr. Luís.A essas pessoas respondo agora com esta decisão do Tribunal Constitucional! E com a reacção daquele que teima em despojar-se do poder! Já escrevi numa das minhas crónicas, e repito-o sem qualquer despudor, que é vergonhosa a figura que o ex-autarca obriga os estremocenses a passar! Tem a honra de ser o primeiro Presidente da Câmara de Estremoz a ser afastado do cargo por vigarice! Mas quem o ouvia falar poderia pensar estar na presença de um exemplo de honestidade e seriedade…!