Reportagem Autárquicas. "Mora no Porto? Estou à procura de eleitores"

Pizarro e o “seu grupo de tupperware”, Pedro Duarte e as três histórias sobre insegurança que “valem mais que dados”. O socialista domina a rua; o social-democrata é tímido, tem uma postura séria, sai-se melhor no palanque. Dias cheios de uma campanha tensa, que é uma das grandes incógnitas das Autárquicas.

Há muito que Manuel Pizarro estudava a ideia de se candidatar pela terceira vez à Câmara do Porto. A campanha oficiosa começou muito antes da campanha oficial. Há um ano, o socialista percorreu a marginal da Foz do Douro com a SÁBADO para uma do Governo e já aí seguia em campanha a cumprimentar este e o outro que lhe prometiam votos – ri-se ao recordar isso mesmo num almoço privado com a sua equipa, dias antes do sprint final. Em dezembro, já tinha a campanha estruturada e criou a técnica do “grupo do tupperware”: “cada vez que uma pessoa me dizia que ia votar em mim, eu lançava-lhe o desafio de arranjar um grupo, mais ou menos com 8 a 15 pessoas, para irmos tomar um pequeno-almoço, almoçar, jantar, beber uns copos ao fim do dia ou irmos sair à noite”, explica, entre uma garfada de patanisca e outra de arroz, num restaurante na Foz.

