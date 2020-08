O secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales afirmou esta segunda-feira que o ministério da Saúde analisa "todos os documentos e relatórios que lhe chegam", em referência ao relatório emitido pela Ordem dos Médicos sobre a atuação face ao surto no lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas, e que a ministra da do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse não ter lido.





O governante informou que, "como é óbvio", não vai comentar matérias que estão a ser investigadas pelo Ministério Público e afirmou ainda que todos os documentos e relatórios são sempre bem-vindos para "apurar responsabilidades" e para a "ajudar a melhorar" a atuação, principalmente quando está em causa o combate à doença na promoção do bem-estar dos mais idosos.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu ter lido o documento. "Faz parte das nossas obrigações ler os relatórios que nos chegam, tirar ensinamentos e fazer comentários e acrescentos porque nenhum relatório é completamente exaustivo", respondeu."É necessário mobilizar toda a sociedade civil em volta desta questão", afirmou ainda o secretário de Estado, acrescentando que "ninguém faz uma análise sem ler documentos e relatórios" e que "claro" que leu "todos os relatórios e documentos" e que o ministério da Saúde está a analisar todos eles.

Em entrevista ao Expresso este sábado, a ministra Ana Mendes Godinho defendeu que não faz sentido falar de casos concretos de surtos de covid em lares e sobre a situação ocorrida em Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas, lembrando que está a decorrer um inquérito por parte do Ministério Público e que, por isso, é preciso esperar pelas conclusões.

"No caso de Reguengos, a grande dificuldade foi encontrar funcionários quando muitos ficaram doentes. É preciso aumentar a aposta nos recursos humanos do sector social. Em abril criámos um programa especial [do IEFP], inicialmente previsto por um período de três meses e que decidimos prolongar até ao fim de dezembro", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

