Refugiados de Setúbal: MP vai investigar indícios de crime detetados pela IGF

O primeiro inquérito da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal pode ter sido arquivado pelo Governo, mas um segundo encontrou indícios de crime, em concreto suspeitas de violação da lei da proteção de dados e abuso de poder. Fonte oficial do Ministério Público confirma agora à SÁBADO a receção do relatório da IGF, que foi anexado ao inquérito em curso no DIAP da comarca de Setúbal, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária.