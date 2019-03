Recluso mais velho do País condenado à prisão por matar o genro

Idoso cometeu o crime depois de alegadamente ter sofrido de violência doméstica.

Manuel Açoriano, o recluso mais velho do País, com 89 anos, foi esta segunda-feira condenado a quatro anos e nove meses de prisão efetiva pelo homicídio do genro. Crime aconteceu em julho de 2018.



Em causa está o homicídio do genro de 60 anos, na localidade de Furadouro, concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.



A vítima foi morta com dois tiros de caçadeira, que a atingiram no punho direito e no peito do lado direito.



O relacionamento entre o genro e o arguido e a mulher deste, que se encontrava acamada por padecer de doença oncológica em fase terminal, "era pautado de grande agressividade verbal e mesmo física".