O bebé que morreu no hospital Amadora-Sintra depois de a mãe ter sido transferida de Faro tinha problemas neurológicos e graves deficiências nos pulmões. Segundo a TVI24, os médicos administraram um fármaco para amadurecer os pulmões do feto, com o objetivo de aumentar as possibilidades de sobrevivência.Os médicos avançaram depois para uma cesariana. O b

O jornal Correio da Manhã noticiou esta quarta-feira a morte de um bebé de uma mulher grávida, com 32 semanas de gestação, e que teve de ser transferida de Faro para o Amadora-Sintra, em Lisboa, por insuficiência de recursos no Algarve, nomeadamente falta de incubadoras, segundo o jornal. A mulher grávida apresentava um quadro de pré-eclâmpsia, que se traduz em hipertensão na gravidez, e de descolamento da placenta.



O Ministério da Saúde considera que "foram seguidos todos os procedimentos de cuidados de saúde adequados" neste caso que "tem estado a acompanhar". "O Ministério da Saúde lamenta profundamente o falecimento do bebé", indicou o gabinete de Marta Temido numa resposta enviada à agência Lusa.



Já o Conselho de Administração do Hospital de Faro decidiu abrir inquérito à morte do recém-nascido. Ao Público, a presidente Ana Paula Gonçalves confirmou o processo e afirmou que a equipa responsável "fez aquilo que tinha de ser feito", sem avançar mais detalhes.