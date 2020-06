R da Covid-19 em Portugal já está acima de 1

O índice de transmissibilidade da Covid-19 já está acima de 1 em Portugal, com a média do "número efetivo de reprodução, o Rt", entre 29 de maio a 2 de junho, a ter sido de 1,01.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgados pela ministra da Saúde, Marta Temido, a mesma média variou entre 0,89 no Norte do país, 1,09 no Centro e 1,02 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Este fator indica o número de pessoas a quem um infetado, em média, transmite o vírus.

Nas últimas 24 horas, os concelhos que registaram mais infeções por Covid-19 foram Lisboa, com 40, Sintra, com 37, e Amadora, com 31. Das nove mortes registadas em todo o país, oito foram em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. Todas as nove vítimas mortais tinham mais de 70 anos e sete delas estavam na faixa etária acima dos 80.