Lisboa e Vale do Tejo regista 90% dos casos das últimas 24 horas

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou, este sábado, 345 dos 382 novos infetados por Covid-19 em Portugal, o que representa mais de 90% de todos os casos. No resto do país, apenas foram confirmados 37 novos casos do novo coronavírus.A última vez em que a região em que está inserida a Área Metropolitana de Lisboa confirmou menos infetados que o resto do país foi a 10 de maio, há quase um mês. Nas últimas duas semanas, Lisboa e Vale do Tejo nunca registou menos de 80% dos casos de todo o país.

Das nove mortes registadas em todo o país, oito foram em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. Todas as nove vítimas mortais tinham mais de 70 anos e sete delas estavam na faixa etária acima dos 80.

Os 382 novos casos confirmados este sábado são também o número mais alto de infetados desde o dia 10 de maio, uma semana após o início do levantamento de restrições do estado de emergência. O crescimento de casos, de cerca de 1,1%, é também o mais alto desde o dia 8 de maio, e a média semanal de novos casos é agora a maior desde o passado dia 12 de maio.No entanto, e ao mesmo tempo, o aumento de casos não tem vindo a ser acompanhado com um maior número de mortes por Covid-19. Os nove óbitos confirmados nas últimas 24 horas correspondem à média semanal de vítimas mortais diárias da Covid-19 mais baixa em Portugal desde 27 de março, ainda numa altura em que o país registava os primeiros casos.Embora o número de mortes tenha vindo a baixar, o ritmo de novos recuperados tem vindo também a acalmar. Desde o dia em que incluiu quase 10 mil recuperados da Covid-19, a DGS só voltou a confirmar mais de 300 recuperados num só dia por uma vez, a 2 de junho, e o número utrapassou um total de 20 mil recuperados a 3 de junhoO número de internados tem vindo também a descer. São agora 414 as pessoas internadas com Covid-19, das quais 57 estão em unidades de cuidados intensivos. Quanto a internados, o número não era tão baixo desde 27 de março, enquanto o número de casos graves baixou depois de uma subida ligeira no final desta semana.