Índice de transmissibilidade do vírus é de 1,06 - o valor mais alto do R desde 23 de janeiro, quando Portugal estava em pleno pico da terceira vaga, e o segundo maior R da Europa.

R da Covid-19 é o mais alto dos últimos 4 meses. Incidência com a maior subida do último mês

A incidência da covid-19 em Portugal voltou a subir esta segunda-feira e teve o seu maior crescimento desde a segunda semana de abril, ou seja, há quase mês e meio. Ao mesmo tempo, o índice de transmissibilidade do vírus também aumentou, registando o seu maior valor desde 14 de abril.



Portugal tem agora 55,6 casos por 100 mil habitantes nas últimas 24 horas, uma subida em relação aos 52,6 casos registados na última sexta-feira e o maior crescimento de incidência desde 12 de abril - 4 casos por 100 mil habitantes no espaço de três dias.



O R(t) subiu também para os 1,06, o seu maior valor desde 14 de abril, quando era de 1,03 na última sexta-feira. Este é maior valor do R desde 23 de janeiro - é preciso recuar quatro meses para encontrar um índice de transmissibilidade tão alto - e coloca o país na zona amarela do gráfico do desconfinamento.