A partir da próxima segunda-feira pode contar com chuva. Informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira céu nublado em praticamente todo o país.



As temperaturas vão variar entre os 10 graus de mínima e os 18 de máxima na Grande Lisboa. A Norte é expectável céu pouco nublado e máximas a atingir os 17 graus.



Quanto às temperaturas mínimas em Portugal continental vão variar entre os zero graus, em Bragança, e os 11 graus, em Faro. A temperatura máxima vai variar entre os 14 graus, na Guarda, 21 graus em Santarém.