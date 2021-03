Quer voar para Portugal? Saiba o que é uma 'deslocação essencial'

O Governo decretou a suspensão de voos com destino de e a partir de Portugal, mas salvaguardou algumas exceções. Decretou igualmente que era obrigatório o isolamento profilático de 14 dias para quem chegasse ao país, mas também aí há algumas exceções. As dúvidas acumulam-se sobre o que se pode e não pode fazer no que diz respeito a viagens e o que significam as "deslocações essenciais" previstas nas exceções à lei.



De acordo com o "Despacho n.º 3358/2021" publicado em Diário da República, estão suspensos todos os voos de e para Portugal com exceção dos voos provenientes - ou com destino a - da União Europeia ou países dentro do Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça). Estão ainda permitidos os voos para "países e regiões administrativas especiais", dependendo da situação epidemiológica dos mesmos, como decretado pela UE.



No entanto, o despacho refere que podem verificar-se deslocações destes países em casos de "viagens essenciais". E o que são as viagens essenciais? São viagens de cidadãos vindos de países da União Europeia ou países no Espaço Schengen, bem como os seus familiares, mas também todos os que se deslocarem "por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias".