Quem são os agressores da equipa do Sporting em Alcochete?

Agressores farão parte de movimento referenciado pela polícia: os casuals. Não têm ligações oficiais a claques organizadas ou a clubes.

GNR identificou os cerca de 50 agressores que se deslocaram esta terça-feira a Alcochete para agredir jogadores do Sporting e o treinador como fazendo parte arte de um movimento de hooligans conhecido da polícia, os Casuals.



Os Casuals, como o nome indica, não têm filiações ao clube, nem às claques e são um movimento informal e mais violento que se instalou em Portugal há mais ou menos oito anos. O nome advém da forma como se vestem, com ténis de marcas conhecidas, camisolas de capuz e bonés.



Os Casuals não são exclusivos ao Sporting, havendo este tipo de adeptos em vários clubes. Os casuals viajam em carros próprios, não se vestem com adereços dos clubes de que são adeptos e combinam os encontros na Internet, nas redes sociais, em mensagens privadas.



Estes grupos inspiram-se nas claques inglesas dos anos 1980. Os casuals do Sporting envergam mesmo uma bandeira inglesa pintada em vários tons de verde.



Recentemente, este grupo esteve presente e foi responsável por um ataque em grupo fora do Estádio do Dragão, no jogo de Fevereiro com o Sporting.