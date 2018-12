João Lima, o piloto, resgatou três jovens de uma ravina em Santa Comba Dão em 2012.

Quatro pessoas morreram na sequência da queda de um helicóptero do INEM, na Serra de Couce, em Valongo, confirmou o INEM na madrugada deste domingo.



Na aeronave seguiam o piloto João Lima, o copiloto Luís Rosindo, o médico Luís Vega (que será de nacionalidade espanhola, mas colocado no hospital de Santa Maria da Feira) e a enfermeira Daniela Silva.



Segundo o CM apurou, João Lima é um experiente piloto, com milhares de horas de voo em operações de emergência, sobretudo no combate aos fogos florestais. Foi destacado com o prémio de 'Herói CM' por, em 2012, ter resgatado três jovens de uma ravina em Santa Comba Dão.



Luís Vega tinha 50 anos e vivia há cerca de 20 anos em Portugal. Era casado, e a sua mulher também é espanhola.



A enfermeira Daniela Silva, sabe o CM, já tinha sido bombeira nos voluntários de Baltar (Paredes), que ficaram a saber da trágica notícia durante o jantar de Natal da corporação, que se realizava à mesma hora.



A aeronave, sediada em Macedo de Cavaleiros, desapareceu depois das comunicações com o meio aéreo terem sido perdidas, na zona de Campo, durante a tarde deste sábado.