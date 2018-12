Ver esta publicação no Instagram The perfect match! @claudiajacques @kerastase_official Uma publicação partilhada por Inês Pereira Cabeleireiros (@inespereiracabeleireiros) a 14 de Fev, 2018 às 11:40 PST

Foi em 1982, depois de dez anos a trabalhar para outros, que Inês decidiu abrir o seu próprio espaço, situado na Rua de Sá da Bandeira, na baixa do Porto. Esteve lá uma dúzia de anos até se mudar para a Rua da Firmeza, onde criou a casa-mãe da marca. Actualmente, a Inês Pereira Cabeleireiros inclui sete espaços: Antas, Boavista, Norteshopping, El Corte Inglês, Bom Sucesso, Maia e o já referido na rua da Firmeza. Foram estes estabelecimentos que foram alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária e da PSP, por buscas em várias instalações da cadeia de cabeleireiros Inês Pereira, com sede no Porto, sob suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em causa, segundo o Jornal de Notícias, está a existência de uma possível contabilidade paralela que poderá ter lesado o Estado em milhões de euros através de uma sociedade offshore: são descritos vários indícios de serviços pagos em dinheiro por clientes que não foram registados na contabilidade oficial do grupo, tendo sido integrados num "saco azul". A empresária garantiu ao mesmo jornal que foi alvo de uma "fiscalização normal, como acontece em muitos sítios", garantido desconhecer qualquer inquérito criminal. Mas o jornal assegura que foram constituídas arguidas quatro pessoas.A marca é uma das mais prestigiadas do Norte do País, um caminho que surpreendeu Inês Pereira, confessou ao site Viva Porto. "Sempre fui muito aventureira e corri riscos ao longo da minha vida, mas, para ser sincera, nunca pensei que o meu nome e o meu salão inicial pudessem vir a alagar-se", contou, lembrando que o processo foi "bastante complexo e arriscado". "Precisei de fazer alguns sacrifícios ao longo da minha vida para alcançar esta fama que hoje os nossos estabelecimentos têm".Inês Pereira conta com a ajuda dos filhos, Ricardo e Inês, na gestão dos espaços - assim, pode dedicar-se a cuidar dos cabelos das clientes, mas apenas por marcação. Durante mais de 30 anos de carreira, tudo mudou, principalmente devido às potencialidades criadas pela Internet, que permitem "ter acesso a todas as tendências, a tudo o que há no estrangeiro". Um factor que tornou a actividade mais barata e que evita que tenha que ir, como chegou a acontecer, quatro vezes por ano a Paris, explicou ao referido site. "Ficava muito dispendioso, e naquele tempo ainda não havia os voos das companhias low-cost. Hoje, podemos saber tudo o que se passa através de um computador, não precisamos de ir ao estrangeiro, o que já é uma grande diferença e torna o desempenho uma profissão mais fácil".Em todo o caminho, existe um arrependimento: nunca ter aceitado as propostas que recebeu para expandir o seu negócio para Lisboa. Tudo por causa da distância. "Gosto de saber o que se passa nas minhas lojas e, estando longe, a gestão dos recursos humanos torna-se bastante difícil", explicou ao Viva Porto.Do lado oposto, o do orgulho, estão dois projectos distintos. Um deles é a Academia Inês Pereira, que aposta na formação de jovens e os ajuda a entrar no mercado de trabalho. Aos estudantes é permitido estar em contacto com clientes reais, em vez de bonecas. Já estes usufruem dos serviços do salão a preços mais baratos.No espaço na Rua da Firmeza, a marca ajuda doentes do Instituto Oncológico do Porto , com trabalhos realizados pela empresária ou pelos funcionários. Ao site, explicou que vende e aplica as próteses, tanto naturais como sintéticas, algo que permite ajudar quem está a sofrer. "Este é um projecto diferente e que me faz gostar, ainda mais, desta profissão. Vemos coisas que realmente nos tocam e sentirmos que conseguimos aliviar, de uma pequena forma, as pessoas, é muito bom."