Quatro clubes profissionais impedidos de inscrever jogadores

Boavista, Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal e Leixões não terão apresentado todos os documentos relativos à regularização de questões referentes ao Fisco e Segurança Social.

Boavista, Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal e Leixões estão impedidos de inscrever futebolistas nas suas respectivas ligas (Liga e LigaPro), para a época 2018/2019, por não terem apresentado a totalidade de documentos comprovativos, no âmbito da inscrição nos campeonaots profissionais.



Através de um comunicado, a Liga de Clubes sublinhou que os clubes visados têm de apresentar a documentação em falta nas próximas semana, para que consigam competir no arranque da época.



Em causa está documentação em falta de natureza financeira. O Vitória de Setúbal, Leixões e Boavista, por exemplo, não terão apresentado todos os documentos relativos à regularização de questões referentes ao Fisco e Segurança Social. Um dos clubes que não apresentou a totalidade de documentos necessários foi o último vencedor da Taça de Portugal, o Desportivo das Aves.



Contudo, a Comissão de Auditoria da Liga admitiu à participação nas competições de 2018/2019 todas as sociedades que se candidataram.