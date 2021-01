PSP resgata 29 cães de casa sem condições em Cascais

A PSP de Cascais resgatou 29 cães de diferentes raças e portes que viviam sem condições numa casa em Carcavelos.



Os vizinhos tentaram alertar por diversas vezes o proprietário dos animais para as condições dos canídeos, mas acabavam por ser recebidos com agressividade, incluindo ameaças de morte. As autoridades chegaram a ser chamadas ao local, mas o suspeito acabava por resistir às mesmas.



Na passada terça-feira de manhã, a PSP voltou ao local, juntamente com o Veterinário Municipal, a Junta de Freguesia de Carcavelos e Parede, elementos pertencentes à Associação S. Francisco de Assis e dos serviços municipalizados da Câmara Municipal Cascais para a retirada coerciva dos animais, que viviam junto a dejetos e sem condições.



O homem de 52 anos foi identificado pelas autoridades, constituído arguido e sujeito a Terno de Identidade e Residência.



Os animais foram entregues à Associação S. Francisco de Assis.