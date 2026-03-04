PSP e PJ cercam Cova da Moura em "operação especial" para prevenir violência armada

Operação está relacionada com crimes de homicídio, ofensas à integridade física e outras ocorrências verificadas naquela zona.

A PSP e a PJ estão a levar a cabo esta quarta-feira uma "operação especial de prevenção criminal" no Bairro Alto da Cova da Moura, na Amadora, segundou informou a autoridade em comunicado.



A operação está relacionada com a prevenção de "crimes de homicídio nas formas tentada e consumada, ofensas à integridade física e outras ocorrências envolvendo a utilização de armas de fogo" verificados naquela zona.

A PSP informou em comunicado que há mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias, e a operação visa a recolha de prova e a identificação de indivíduos associados aos factos sob investigação.

As autoridades pretendem prevenir novos episódios de violência armada, interromper dinâmicas criminais associadas a conflitos entre grupos e reforçar o sentimento de segurança da população residente.