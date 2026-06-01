PSP de Braga regista aumento de 7,57% da criminalidade violenta em 2025

A PSP de Braga sublinha a diminuição dos crimes praticados contra pessoas, destacando o crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogos (menos 12,26%).

Edição de 26 de maio a 1 de junho

A criminalidade violenta ou grave na área de intervenção do Comando de Braga da PSP aumentou 7,57% (mais 19 registos) em 2025 face ao ano anterior, mas a criminalidade geral diminuiu 4,64% (menos 281 registos), foi hoje divulgado.



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Em comunicado, a PSP de Braga sublinha a diminuição em 9,19% dos crimes praticados contra pessoas, (170 registos), destacando o crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogos (menos 12,26%), equivalente a 57 registos.

O crime de ofensa à integridade física simples diminuiu 8,64% (menos 52 registos) e o crime de ameaça e coação de 8,78% (menos 33 registos).

Os crimes de proatividade policial revelam um aumento de 38,04% (mais 202 registos).

A PSP de Braga, que na terça-feira comemora 149 anos, tem a seu cargo uma área territorial de cerca de 89,4 quilómetros quadrados, que compreende as cidades de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, onde residem cerca de 234 677 habitantes (Censos 2021).

No balanço da sua atividade em 2025, a PSP refere ainda que os crimes contra o património diminuíram 9,24% (menos 311 registos), uma cifra "impulsionada" pela redução no furto em veículo motorizado (menos 30,69%, o equivalente a 120 registos), e no furto de oportunidade/objetos não guardados (menos 20,19%, menos 86 registos).

Em sentido inverso, registou-se uma subida no crime de furto de veículo motorizado, com um aumento de 21,70% (mais 51 registos).

A sinistralidade rodoviária apresenta uma tendência de diminuição, tendo sido registados 2.544 acidentes de viação (menos 451), de que resultaram 836 feridos ligeiros (menos 45), 23 feridos graves (menos 13) e 3 vítimas mortais (menos 4).

Em matéria de explosivos, armas e munições, a PSP realizou 70 ações de fiscalização a armeiros, a particulares detentores de armas de fogo e a estabelecimentos comerciais, de que resultou a apreensão e entrega para destruição de 850 armas de fogo.