É um dos elefantes na sala: António Costa Silva, o presidente do executivo da Partex, designado pelo primeiro-ministro para coordenar os trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030. O líder parlamentar do PSD, Adão Silva, abordou o tema: "O primeiro-ministro tem no governo 70 membros, tem 19 ministros, 4 ministros de Estado e, no entanto, encomenda este trabalho a um privado. Estranho", descrevendo o nome Costa Silva como "pomposo".Em resposta, o primeiro-ministro não a deixou bancada laranja sem resposta. "Verifico que estava cansado de estarmos num debate de nível de Estado e voltou para a pequena mesquinhez da politiquice", ataca Costa. "Convidei alguém, não para assessorar negócios, mas sim para pensar estratégicamente o país", acrescentou.Sobre a escolha, o primeiro-ministrao acrescentou que o convite a Costa Silva tem que ver com o seu estilo: contar com independentes "fora da bola". "É muito importante que quem está no exercício de funções políticas seja capaz de ouvir para além da bolha politico-mediática, chamar à colaboração especialistas, técnicos, pessoas que refletem de fora, porque têm visão fora da caixa que nos ajudam a refletir e ir mais além", atira, mencionando os convites a Boaventura Sousa Santos, quando foi ministro da Justiça, e a Nélson Lourenço, quando liderava a Administração Interna.