PS avança com alteração à lei da Procriação Medicamente Assistida para permitir inseminação pós-morte

O PS vai avançar com uma alteração à lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) de forma a permitir a inseminação pós morte. A alteração que pretende definir que o processo de inseminação artificial iniciado por um casal possa prosseguir, ainda que no decorrer do processo ocorra a morte do cônjuge, não é um desejo novo dos socialistas.Em declarações ao Diário de Notícias , o vice-presidente da bancada parlamentar socialista Pedro Delgado Alves recordou que a possibilidade estava prevista no projeto de lei apresentado por um grupo de deputados socialistas em 2012 e 2015, sendo chumbado das duas vezes.