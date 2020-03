Maria Lúcia Amaral, a Provedora de Justiça, endereçou uma carta a Graça Freitas , diretora-geral da Saúde, em que se diz contra a quarentena imposta por autoridades de saúde regionais a quem chega do estrangeiro devido à pandemia do novo coronavírus Para a Provedora, não é "necessário e adequado" que cidadãos vindos do estrangeiro sejam obrigados por autoridades de saude locais como a do Algarve e Nordeste Transmontano a ficar em isolamento profilático, relata o jornal Público , visto que essas decisões devem ser tomadas a nível nacional. A DGS já suspendeu essas decisões.