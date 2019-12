O sistema da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), responsável pelo envio de mensagens de alerta à população em situações de perigo, tem falta de pessoal e está dependente de voluntários do call center da própria Proteção Civil.De acordo com o Jornal de Notícias , o serviço contratado pelo Estado à Nos, Meo e Vodafone por 900 mil euros com a duração de um ano não teve meios humanos para responder às exigências trazidas pelas depressões Elsa e Fabien, que originaram mais de 11 mil ocorrências e provocaram dois mortos e um desaparecido, além de quase 500 desalojados e deslocados.