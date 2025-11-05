Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil registou mais de mil ocorrências até às 18h

Lusa 21:09
Foram contabilizadas 533 ocorrências em Lisboa e Vale do Tejo, 259 na região centro, 196 na região norte, 77 no Alentejo e quatro no Algarve.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje 1.069 ocorrências, até às 18:00, relacionadas com a chuva e vento fortes, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo e região Centro, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o oficial de operações do comando nacional de emergência e proteção civil, entre as 00:00 e as 18:00 registaram-se "1.069 ocorrências e estiveram envolvidos 3.990 operacionais e 1.400 meios terrestres".

Em relação às áreas mais afetadas, a ANEPC contabilizou "533 ocorrências em Lisboa e Vale do Tejo, 259 na região centro, 196 na região norte, 77 no Alentejo e quatro no Algarve".

A maioria das situações que envolveram meios de assistência e socorro relacionaram-se com inundações (506), quedas de árvores (246), limpeza de via (140) e quedas de estruturas (129), informou a mesma fonte.

O oficial de operações salientou que, durante a tarde, não há registo de feridos e apenas durante a manhã se verificou "um salvamento aquático na Praia do Sul, na Ericeira", no concelho de Mafra (distrito de Lisboa), "com dois feridos transportados ao hospital", com ferimentos ligeiros.

Ainda durante a manhã, acrescentou, "houve um desalojado em Paço de Arcos [concelho de Oeiras, distrito de Lisboa], numa habitação", devido a danos no imóvel.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a E-Redes, cerca de cinco mil clientes estavam sem eletricidade às 17:30, devido ao mau tempo.

"Às 17:30 (última informação disponível) estavam cerca de cinco mil clientes por alimentar", adiantou à Lusa fonte da operadores da rede de distribuição pelas 18:20.

Num primeiro balanço, a E-Redes tinha indicado que às 12:00 estavam perto de perto de 25 mil clientes por alimentar e, com a melhoria das condições atmosféricas previstas para a tarde, a operadora esperava "resolver rapidamente todos os constrangimentos".

Um segundo balanço, pelas 14:30, a operadora apontava para cerca de nove mil clientes sem energia elétrica.

Pelas 07:00, registavam-se 53 avarias e cerca de 31 mil clientes sem eletricidade, uma situação que se agravou cerca das 08:00, para 37 mil clientes afetados, sobretudo nas regiões do Mondego e Tejo.

Ainda segundo a empresa, às 08:30 atingiu-se um pico de cerca de 60 mil clientes sem energia e, pelas 11:00, "houve uma melhoria significativa da resposta na resolução dos constrangimentos sentidos na rede e registavam-se cerca de 42 mil clientes sem eletricidade", sobretudo nos distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre.

A E-Redes ativou o estado de alerta a partir das 20:00 de terça-feira, devido à previsão de mau tempo com chuva forte e trovoada, e já assegurou que "vai manter-se mobilizada e ativa na resolução de todas as situações que possam estar a condicionar os clientes".

