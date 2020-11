Recolher obrigatório nos próximos dois fins de semana em 127 concelhos

Com a renovação do estado de emergência em Portugal, que entrará em vigor no próximo dia 24, o recolher obrigatório nos fins de semana de 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro entre as 13h00 e as 5h00 vai aplicar-se a 127 concelhos. Relacionado Proibição de circulação entre concelhos nos feriados de dezembro

Segundo explicou este sábado o primeiro-ministro, em conferência de imprensa para anunciar as medidas do novo estado de emergência, os concelhos classificados de risco muito elevado e extremamente elevado - com mais de 480 casos por 100 mil habitantes em 14 dias e mais de 960 casos, respetivamente - estarão sujeitos a esta restrição. O mesmo acontecerá nos feriados de 1 e 8 de dezembro.



Entre os concelhos nesta situação estão Lisboa e Porto.





Mapa risco covid

O próximo estado de emergência estará em vigor até dia 8 de dezembro.