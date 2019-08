O Programa Regressar, que prevê a atribuição até 6.536,40 euros aos emigrantes que regressarem a Portugal, recebeu 71 candidaturas no primeiro mês, avança o jornal Público, esta quinta-feira.O programa que tem como objetivo conseguir fazer regressar alguns emigrantes que saíram do país, foi lançado a 22 de julho deste ano. O Governo disponibilizou um financiamento de 10 milhões euros para este programa e estimava ter até 1.500 beneficiários no ano de 2019, um valor muito acima daquele que foi verificado até ao momento.Em declarações ao jornal diário, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que foram recebidos cerca de "mil pedidos de esclarecimento através dos vários meios de contacto" para esta iniciativa, não desvalorizando, para já, o reduzido número de candidaturas entregues.O Programa Regressar prevê a atribuição de um valor que pode atingir os 6.536,40 euros, a serem pagos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esse valor divide-se entre um "subsídio de regresso" (2.614,56 euros, aos quais acrescem 10% por cada membro da família que acompanhe o titular da candidatura), os custos da viagem (até 1.307 euros), o transporte de bens (871,52 euros) e 436,76 para o reconhecimento de capacidades académicas ou profissionais.O Programa Regressar vê ainda a redução da tributação em 50% dos rendimentos do trabalho, seja para trabalho dependente ou para rendimentos empresariais e profissionais, durante um período de cinco anos aos migrantes que decidam voltar ao país.Para este programa são elegíveis todos os emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro 2015 e que iniciem ou tenham iniciado atividade laboral no país entre 1 de janeiro de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2020.