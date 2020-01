Professora agredida por mãe de aluno em escola de Setúbal

A Polícia de Setúbal recebeu um alerta para uma agressão a uma docente na Escola da Bela Vista, Setúbal.O incidente ocorreu por volta das 15h40 desta terça-feira.Ao que as autoridades conseguiram apurar, o aluno terá dito à mãe que tinha sido agredido pela professora enquanto esta o separava de uma briga, o que levou a mulher a dirigir-se à escola e confrontar a docente.A mãe do aluno foi à escola e acabou por agredir a professora com uma chapada.Quando as autoridades se deslocaram ao local a agressora, que será mãe de um aluno, já não estava na escola.