O suspeito capturado na Holanda por "fortes indícios" do assassínio de um homem em agosto na Quinta da Princesa, na Cruz de Pau, Seixal , ficou em prisão preventiva, foi hoje anunciado.Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o homem, de 35 anos, "ficou fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado".O suspeito, que residia no Seixal, distrito de Setúbal, encontrava-se "em fuga desde finais de agosto", tendo sido detido na Holanda, após o cumprimento de um mandado de detenção europeu.O detido "é fortemente suspeito de ter atingido a tiro dois outros homens, na via pública, um dos quais veio a morrer".O crime ocorreu em 27 de agosto, quando um jovem de 18 anos foi morto com um tiro na cabeça, um incidente que também causou ferimentos a um homem de 39 anos, segundo declarações de fonte da PSP à Lusa, na ocasião.