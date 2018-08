Prisão de Pinheiro da Cruz com nova videovigilância e quartos para visitas íntimas

A instalação de sistema de CCTV e a criação de quartos para visitas íntimas, segundo a direcção-geral, fazem parte de um plano nacional que "irá prosseguir noutros estabelecimentos prisionais".

O Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, em Grândola, Setúbal, vai dispor de um novo sistema de videovigilância (CCTV), com 150 câmaras, e de seis quartos para visitas íntimas, num investimento global de 171 mil euros. A inauguração dos novos equipamentos e instalações vai ter lugar, esta quarta-feira, no âmbito das comemorações do 67.º aniversário deste estabelecimento prisional, indicou o Ministério da Justiça.



A nova videovigilância, segundo o MJ, foi instalada entre o ano passado e este ano, envolvendo um investimento de 136.600 euros. O sistema, refere a tutela, vai "permitir uma maior eficiência e rapidez de intervenção, tanto ao nível da segurança preventiva, como da reativa, libertando guardas prisionais para outras tarefas de vigilância e segurança" no estabelecimento prisional (EP).



A cerimónia de quarta-feira, a partir das 10h30, presidida pela secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, e pelo director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, serve também para inaugurar as instalações para visitas íntimas.



No total, segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), esta nova valência inclui seis quartos para visitas íntimas, três gabinetes de técnicos, um de controlo e uma sala de espera, com custos que rondaram os 35 mil euros.



As instalações, realçou a DGRSP, vão permitir "reforçar laços familiares, com os resultados daí decorrentes para a reinserção social e para a preservação da ordem e da disciplina no estabelecimento prisional, e ampliar e modernizar espaços de trabalho".



Os trabalhos, "orientados e coordenados por um guarda prisional, foram executados com mão-de-obra prisional", esclareceu a direcção-geral.



"Esta utilização de mão-de-obra reclusa, em melhorias que se destinam também ao uso dos próprios, integra-se numa política de ocupação, de formação e de preparação para o retorno à vida em sociedade que se pretende vir a alargar", assinalou.



A instalação de sistema de CCTV e a criação de quartos para visitas íntimas, segundo a direcção-geral, fazem parte de um plano nacional que "irá prosseguir noutros estabelecimentos prisionais".



Na sessão no EP de Pinheiro da Cruz está também integrada a assinatura de protocolos com a Câmara de Grândola, a Junta de Freguesia de Carvalhal e a empresa FAIRFRUIT -- Portugal para a formação e empregabilidade remunerada de reclusos que se encontram em regime aberto.



"Procura-se assim, em articulação com a envolvência social, formar e criar hábitos de trabalho que facilitem um retorno harmonioso dos reclusos à vida em sociedade", sublinhou a DGRSP.