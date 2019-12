Vítor Hugo Valente foi esta quinta-feira barbaramente atacado na avenida Luísa Todi, alegadamente por um empresário de futebol. As agressões ocorreram na principal via de Setúbal Fontes oculares contaram aoque o empresário em causa agrediu a murro e pontapé o presidente do V. Setúbal, reclamando o pagamento de uma dívida. "Vocês têm de pagar o dinheiro", "Filho da puta", foram alguns dos gritos que chamaram a atenção de quem circulava pelo local."Quando as pessoas começaram a aproximar-se, o agressor meteu-se no carro e foi embora", contou uma das pessoas que assistiu às agressões, mas que preferiu manter o anonimato. "O presidente ficou muito maltratado. Tinha a cara cheia de sangue. Levantou-se a custo, entrou no carro e também foi embora", prosseguiu.sabe que o presidente sadino dirigiu-se, então, para o hospital para tratar as mazelas, devendo apresentar queixa na polícia nos próximos dias.Este ataque surge após uma reportagem daem que Vítor Hugo Valente era acusado de ter ficado com dinheiro de um empréstimo de 300 mil euros que foi concedido por um investidor luxemburguês. Há imagens de Vítor Hugo Valente com outro dirigente do clube a contarem os maços de notas.A Polícia Judiciária está a investigar o destino do dinheiro.Dias depois da reportagem, o líder sadino prometeu levar a tribunal os intervenientes da mesma devido às "graves acusações" de que era alvo.