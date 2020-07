Preço das casas volta a crescer a ritmo recorde e dispara mais de 10% no arranque de 2020

Os preços das casas voltaram a acelerar no arranque deste ano, num período em que os efeitos da pandemia ainda não se fizeram sentir. No primeiro trimestre de 2020, o preço mediano das casas vendidas em Portugal fixou-se em 1.117 euros por metro quadrado, valor que representa uma subida de 10,5% em relação a igual período do ano passado. O crescimento dos preços da casa volta, assim, a atingir um ritmo recorde.Os dados foram publicados esta quinta-feira, 9 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados foram publicados esta quinta-feira, 9 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor mediano de 1.117 euros por metro quadrado registado no primeiro trimestre de 2020, o mais elevado desde que o INE iniciou esta série estatística, no início de 2016, representa uma subida de 3,3% em relação ao último trimestre de 2019 e um crescimento de 10,5% face ao primeiro trimestre do ano passado. Em ambos os casos, é o aumento mais acelerado de que há registo.(Notícia em atualização)