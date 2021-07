Portugal volta a bater recorde de vacinas administradas contra a covid-19

Esta terça-feira foi batido um novo recorde de vacinas contra a covid-19 administradas em Portugal. No total, foram administradas mais 154.600 doses de vacinas.



"Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais de saúde", justifica fonte oficial da task force, na sequência das longas filas que têm sido noticiadas nos últimos dias. Estas filas levaram a equipa de coordenação a apelar ao respeito pelos horários de cada centro de vacinação, de modo a diluir o fluxo de utentes a vacinar nas várias modalidades disponíveis.



A mesma informação foi confirmada por Marta Temido no Parlamento. "A campanha de vacinação prossegue com uma evolução bastante favorável", acrescentou a ministra da Saúde.