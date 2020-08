Portugal vai continuar em estado de alerta de incêndio até domingo

O Governo decidiu manter a situação de alerta de incêndio que terminava esta sexta-feira até ao final de domingo. A decisão foi comunicada pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.

Como ponto de situação, a governante indicou que esta quinta-feira existiram mais de 1.700 ocorrências, grande parte delas no Norte do país. Patrícia Gaspar descreveu o dia como "um dos mais difíceis do ano", com cerca de 140 incêndios combatidos por mais de seis mil operacionais.

No final do dia, disse, existiam "cinco incêndios complexos em curso", com todos eles a estarem agora dominados ou em fase de resolução. Não descartando possíveis reacendimentos destes fogos, Patrícia Gaspar indicou que a situação está agora controlada.

Para esta sexta-feira, todos os concelhos do interior do Norte e Centro de Portugal continental foram colocados em risco máximo de incêndio pelo Instituto do Mar e da Atmosfera, com o estado de alerta especial de nível vermelho para os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Faro e Viseu.

Em alerta especial de nível laranja estão os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo e em nível amarelo os de Lisboa e Setúbal.

Quase uma centena de concelhos dos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Santarém e Portalegre estão em risco máximo de incêndio, com cerca de 60 em risco muito elevado, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Coimbra, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Já em risco elevado de incêndio o IPMA colocou quase toda a região do Alentejo e parte do Algarve, assim como cerca de três dezenas de concelhos nos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Viseu, Porto e Viana do Castelo.