Portugal com 1.278 novos casos e 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Em relação ao dia anterior, o número de internados subiu para 801 - foram registadas mais 37 hospitalizações esta quinta-feira. Destes, 115 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 11 que no dia anterior.









O máximo de novos casos é de 10 de abril, quando foram registados 1.516 novos casos num só dia. O segundo dia com mais de mil casos era, até então, o dia de 31 de março, que na altura quebrou o recorde de infetados num só dia em Portugal: 1.035.

Portugal registou esta quinta-feira 1.278 novos casos de Covid-19, com o total de casos confirmados a ser agora superior a 82 mil. Neste momento existem quase 29 mil pessoas infetadas que ainda não recuperaram da doença.Este é agora o segundo dia com mais novos casos em Portugal desde que foram diagnosticados os primeiros infetados pelo novo coronavírus no país, a 2 de março.Nas últimas 24 horas foram registadas 10 mortes, subindo o total para 2.050.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.