Portugal tem mais recuperados que infetados pela primeira vez em dois meses

Pela primeira vez em mais de dois meses, Portugal registou mais recuperados que casos num dia. Esta terça-feira o país registou 1.876 casos, tornando este o sexto dia com mais infetados pela pandemia, mas ao mesmo tempo foram confirmadas 1.932 recuperações da Covid-19, o segundo maior número - apenas atrás de uma atualização de quase 10 mil recuperados que aconteceu a 24 de maio.

Depois de um mês de setembro em que o número de infeções aumentou gradualmente e de duas semanas de outubro que testemunharam recordes de casos, com vários dias consecutivos acima dos mil casos de covid-19, Portugal começou a dar como recuperadas alguns destes infetados e pela primeira vez regista número negativo de casos ativos no espaço de dois meses.

É preciso recuar até 15 de agosto, dia em que Portugal registou menos de 200 casos, para encontrar um dia com mais recuperados que infetados, que aconteceu numa altura em que os casos da pandemia estavam nos seus números mais baixos desde que foram diagnosticados os primeiros casos.

Em junho, julho, agosto e setembro, Portugal registou apenas um dia com mais de 500 recuperados da Covid-19. Só nas últimas duas semanas, foram registados nove - seis deles consecutivos. Só nos últimos cinco dias foram contabilizados quase sete mil recuperados da Covid-19.

Há seis meses que Portugal não tinha tantos internados com Covid-19

Ao mesmo tempo, e consequência do aumento de casos, o número de internados tem disparado e já está quase a ultrapassar o seu máximo de abril, quando Portugal chegou a ter 1.300 casos.

Nesta terça-feira foram contabilizados 1.237 hospitalizados com Covid-19 no país, mais 63 que no dia anterior. Destes, 1.061 estão em cuidados continuados e 176 em unidades de cuidados intensivos, mais 11 nas últimas 24 horas.

Para encontrar um número tão alto de internados com Covid-19 em Portugal é preciso recuar até 19 de abril, precisamente há seis meses. O número de internados em UCI é também o mais alto desde 27 de abril.