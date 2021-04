Portugal tem 29 concelhos a vermelho no gráfico do desconfinamento

O número de concelhos em risco da covid-19 voltou a subir esta semana. Eram 19 há duas semanas, 26 na semana passada e são agora 29 os concelhos que ultrapassam o limite de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, definido pelo Governo. Mais de um terço dos municípios registou um aumento da incidência da pandemia e o índice de transmissibilidade do vírus está acima de 1 em todas as regiões do país, o que coloca todos estes 29 concelhos em risco a vermelho no gráfico do desconfinamento.



Em relação à semana passada, quatro concelhos saíram da lista de municípios em risco de confinamento devido à incidência da covid-19: Borba, Cinfães, Figueiró dos Vinhos e Soure viram baixar os seus novos casos abaixo dos 120 por 100 mil habitantes e já não estão a vermelho no gráfico do desconfinamento.



À semelhança destes, Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Ribeira Brava, na Madeira, deixaram de estar neste patamar mas não contavam de qualquer maneira para as medidas do Governo, uma vez que governos regionais têm "total autonomia" para definir as suas restrições.