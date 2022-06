Depois da saída do Brexit, António Costa viaja até Londres para se reunir com Boris Johnson de forma a reforçar um acordo bilateral entre os dois países.

Portugal reforça "aliança mais antiga do mundo" com Reino Unido

António Costa fechou esta tarde um acordo político bilateral com o Reino Unido depois da saída do país da União Europeia. O primeiro-ministro viajou até Londres, acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, para se reunir - durante cerca de 45 minutos - com Boris Johnson.