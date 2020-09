O número de casos ativos de Covid-19 aumenta há já 20 dias consecutivos e é o maior dos últimos três meses e meio: são já mais de 15 mil os portugueses atualmente infetados pelo novo coronavírus, algo que não acontecia desde 23 de maio.E este foi o dia em que o número de recuperados foi atualizado e foram anunciados quase 10 mil em 24 horas - o que sugere que o número de casos ativos naquela data seja menor.Mais de 42 mil pessoas já recuperaram da infeção pelo novo coronavírus mas, com os mais de 400 casos confirmados esta sexta-feira, Portugal atingiu já o 20.º dia consecutivo com mais casos confirmados que recuperados.São agora 15.048 e o país não tinha tantos dias consecutivos a ver subir a estatística dos casos ativos desde 11 de maio, altura em que Portugal tinha cerca de 23 mil infetados ao mesmo tempo.Os 406 casos confirmados esta sexta-feira marcam também o terceiro dia com mais de quatro centenas de infetados em 24 horas numa semana. Em todo o mês de julho e o remanescente de agosto, só tinham sido registados cinco dias com mais de 400 casos confirmados.