Portugal registou esta quinta-feira 406 novos casos de Covid-19, existindo agora 59.457 casos confirmados de infeção do novo coronavírus no país.Nas últimas 24 horas foram registados quatro óbitos no país, aumentando o total de mortes causadas pela Covid-19 para 1.833 pessoas. As duas vítimas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.A pandemia de covid-19, é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.