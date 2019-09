Portugal esteve 19 dias seguidos sem usar carvão

Portugal esteve 19 dias consecutivos sem qualquer produção termoelétrica a carvão, o que constitui um novo máximo histórico de produção de energia sem carvão. Paragens foram motivadas por "questões de mercado" e não técnicas, garante a EDP.O anterior recorde de produção elétrica sem carvão tinha sido registado em abril de 2010, quando o país esteve 14 dias seguidos com as centrais termoelétricas de Sines e do Pego paradas, avança o jornal Expresso.Estes 19 dias sem energia produzida com matérias fósseis servem como que um teste para o plano de Portugal conseguir a descarbonização total durante a próxima década.O corte na produção elétrica a partir do carvão na Península Ibérica é objeto da mais recente análise do centro de estudo especializado em alterações climáticas, o E3G. "Pela primeira vez em muitos anos, os sistemas elétricos são confrontados com um período prolongado de uso muito reduzido do carvão para produzir eletricidade, circunstância com que estão a lidar de forma bem sucedida. Um sistema elétrico livre de carvão em Portugal e Espanha está mais perto do que nunca, com os objetivos de abandono [do carvão] de 2023 e 2025, respetivamente, a tornar-se mais realistas", aponta o relatório, citado pelo semanário.Segundo o Plano Nacional de Energia e Clima que Portugal estabeleceu, a central do Pego deve encerrar em 2023 e a de Sines até 2029.