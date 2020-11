Portugal com mais 4.788 casos de covid-19. Morreram 73 pessoas em 24 horas

Há em Portugal 260.758 casos confirmados de covid-19, com mais 4.788 casos registados nas últimas 24 horas.O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado este domingo revela que o país contabiliza já 3.897 vítimas mortais devido à doença, com um aumento de 73 óbitos desde o dia anterior.O número de recuperados chegou aos 172.919, verificando-se uma subida de 3.540 recuperações em 24 horas.Mais 126 pessoas foram internadas nos hospitais portugueses desde sábado, havendo agora 3.151 internados. Do total, 491 estão em unidades de cuidados intensivos (mais seis).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.373.381 mortos resultantes de mais de 57,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo.