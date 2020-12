Portugal com mais 2.401 casos de covid-19. Morreram 72 pessoas em 24 horas

Portugal ultrapassou esta terça-feira os 300 mil infetados por covid-19. Com mais 2.401 casos confirmados nas últimas 24 horas, o número de casos de infeção chegou aos 300.462.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), os óbitos pela doença alcançaram os 4.577, tendo-se registado hoje mais 72 vítimas mortais.Há no País 220.877 recuperados da covid-19, mais 7.935 que no dia anterior.Dos 3.275 doentes internados em Portugal (menos 67 que ontem), 521 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).

A pandemia da covid-19 já causou pelo menos 1.468.873 mortos no mundo. Mais de 63.227.470 infeções foram diagnosticadas.