Portugal com índice de radiação ultravioleta muito elevado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, em Portugal continental, céu limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior da região sul até ao início da manhã e nas regiões do litoral oeste a sul do Rio Douro até ao meio da manhã. O vento soprará em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado (20 a 30 km/h) de noroeste no litoral oeste e do quadrante oeste no Algarve, em especial durante a tarde e a sul do Cabo Carvoeiro. Nas terras altas o vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h), de nordeste nas regiões Norte e Centro e de noroeste na região Sul, até meio da manhã e a partir do final da tarde.



Prevê-se uma subida da temperatura máxima a norte do Baixo Alentejo, sendo pequena na faixa costeira a sul do Cabo Mondego.



Nos Açores, Grupo Ocidental, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde e aguaceiros na madrugada e manhã, como possibilidade de trovoadas na madrugada e manhã, e o vento a soprar fraco.



Nos grupos Central e Oriental são esperados períodos de céu muito nublado com abertas, havendo a possibilidade de aguaceiros fracos, e o vento será fraco.



Para a Madeira, prevê-se períodos de céu muito nublado, com o vento a soprar moderado de nordeste.



As temperaturas máximas previstas para hoje são de 28 graus centígrados em Lisboa, 29 no Porto em Faro, 31 em Bragança, 33 em Beja e 35 em Castelo Branco, 27 no Funchal e 26 em Ponta Delgada.

Portugal está hoje com índice de radiação ultravioleta muito elevado, com exceção das ilhas açorianas do Faial e São Miguel que estão com risco elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).