Portugal com 3.834 novos casos de covid-19. Morreram mais 87 pessoas

A pandemia de covid-19 fez mais 87 vítimas mortais em Portugal, elevando este domingo o total de mortes para 4.963.Com mais 3.834 casos de infeção confirmados desde o dia anterior, o número de casos de covid-19 subiu para 322.474.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) há no País 243.055 recuperados da doença, mais 2.852 que no sábado.Dos 3.268 doentes internados em Portugal (mais 39 que no dia anterior), 514 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos três).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.519.213 mortos em todo o mundo. Mais de 65,8 milhões de pessoas foram infetadas.