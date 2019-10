Foi através de uma publicação na rede social Facebook que o ex-vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes garantiu que não pensa candidatar-se à liderança dos centristas, que vão entrar em período eleitoral depois da demissão de Assunção Cristas, na sequência do mau resultado eleitoral de domingo passado.

Esta tomada de posição pública surgiu depois de António Pires de Lima, antigo dirigente centrista, defender em entrevista na Conversa Capital, ao Negócios e Antena 1, um líder moderado para o CDS. E ter avançado mesmo com o nome de Adolfo Mesquita Nunes.

Horas mais tarde, surgiu a resposta do ex-secretário de Estado do Turismo do governo de coligação PSD/CDS liderado por Passos Coelho. "Não serei candidato à liderança do partido, em coerência aliás com uma escolha que fiz em março deste ano, cuja fundamentação se mantém", escreveu, remetendo para a sua decisão de abandonar o partido para assumir o cargo de diretor não executivo da Galp.





O responsável pela coordenação da elaboração do programa eleitoral do CDS explicou ainda que não tinha intenção de falar publicamente do partido e dos seus desafios futuros até ao Conselho Nacional do partido na próxima quinta-feira, mas que decidiu esclarecer a sua posição para não surgirem dúvidas: "desviei-me desse propósito apenas para que ao meu silêncio não pudesse corresponder qualquer significado político de aceitação de um desafio do António Pires de Lima."

Apesar da decisão de não se candidatar, Mesquita Nunes garantiu que vai estar "presente na discussão sobre os desafios do CDS e sobre a necessidade de construir uma alternativa mobilizadora ao socialismo.