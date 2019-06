Polícia Judiciária ajuda a prender terroristas galegos em Vigo

A Polícia Judiciária auxiliou a Guardia Civil espanhola a deter os dois responsáveis máximos do grupo terrorista ‘Resistência Gallega’.

António Garcia Matos, conhecido como ‘Toniño’, e Asuncion Losada Camba, foram apanhados na última sexta-feira, em Vigo, Espanha. No entanto, segundo referem várias páginas online de jornais e televisões espanhóis, ambos estariam refugiados no Norte de Portugal desde 2006.

Os dois foram apanhados quando estabeleciam um contacto com um informador, num centro comercial de Vigo. As detenções foram feitas por militares da Guardia Civil, e inspetores da PJ portuguesa.



