Uma jovem de 20 anos foi encontrada seminua e desorientada às 5h30 deste domingo em Braga, durante os festejos académicos da Universidade do Minho.Houve uma participação de crime sexual, mas as autoridades ainda estão a apurar o que se passou com a jovem durante o Enterro da Gata. Foi encontrada por uma amiga.A jovem vai ser sujeita a exames no Hospital de Braga para apurar o que se passou.