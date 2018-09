Um PSP do Comando Metropolitano de Lisboa deteve dois suspeitos da prática de um crime de roubo no Estádio da Luz, onde se encontrava para assistir ao jogo do Benfica frente ao FC Bayern.

Um PSP do Comando Metropolitano de Lisboa deteve, na quarta-feira, duas pessoas suspeitas da prática de um crime de roubo. O polícia estava de folga e encontrava-se no Estádio da Luz para assistir ao jogo do Benfica frente ao FC Bayern.





O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 3ª Divisão Policial, no dia 19 de Setembro, pelas 19h05, na freguesia de Carnide, em Lisboa, procedeu à detenção de 2 homens, com 29 e 31 anos de idade, por serem suspeitos da prática de um crime de roubo", começa por explicar a PSP em comunicado. "Após comunicação de que acabara de ser cometido um roubo por esticão, nas imediações do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, um Polícia da PSP que se encontrava de folga, e ia assistir ao jogo de futebol SLB – FC Bayern, detectou os suspeitos a fugir da vítima que os perseguia".



Devido à "pronta reacção" do polícia, "foi possível interceptar os detidos no momento em que os mesmos se encontravam a retirar documentos e dinheiro do interior da carteira roubada, tendo os artigos sido apreendidos e restituídos ao seu legítimo proprietário", explica a força de segurança.