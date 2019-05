PJ detém antigo diretor da Santa Casa de Ponte de Sor

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de um antigo Diretor Coordenador e Contabilista Certificado da Santa Casa da Misericórida de Ponte de Sor, em Portalegre.





Em comunicado, esta autoridade policial esclarece que o homem de 52 anos é suspeito da autoria dos crimes de peculato e participação económica em negócio. Fonte policial contactada pela agência Lusa adiantou que o detido era, à data dos factos referidos pela PJ, entre 2009 e 2018, funcionário da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.

A PJ esclarece que já foram "recolhidos fortes indícios de que o mesmo se terá apropriado indevidamente de valores pertencentes a essa instituição, no montante até ao momento apurado de cerca de 300.000 € (trezentos mil euros), utilizando essas quantias para suportar todo o tipo de despesas pessoais, despesas do seu agregado familiar e despesas da sua empresa".





Segundo a PJ, o homem alegadamente "utilizava essas quantias para suportar todo o tipo de despesas pessoais, despesas do seu agregado familiar e despesas da sua empresa".

A operação da PJ envolveu a realização de duas buscas domiciliárias e cinco buscas não domiciliárias, tendo sido "recolhidos importantes meios de prova dos factos em investigação", é assinalado no comunicado.



"A investigação prossegue no sentido de determinar, em concreto, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o prejuízo causado à instituição em causa", acrescentou a PJ.



A fonte policial contactada pela Lusa revelou que o detido vai ser presente, na quinta-feira, às autoridades judiciárias competentes.



